Accertamenti sulle tasse “Buco“ per un milione Al via il recupero evasione

di Daniele Masseglia

Dicono che la cifra sia tutto sommato fisiologica e si ripeta in maniera pressoché costante da alcuni anni a questa parte. Ma si tratta pur sempre di un “buco“ non di poco conto per le casse comunali, visto che parliamo di quasi 1 milione di euro di tributi non versati dai cittadini nel corso del 2022 in materia di Imu, Tasi e Tari. Gli accertamenti contabili sono stati completati con apposite determine dirigenziali e rientrano nelle attività di recupero dell’evasione ed elusione delle imposte comunali da parte del’ufficio tributi. Un primo passaggio era stato effettuato a fine marzo e in quell’occasione era emerso un accertamento relativo all’Imu per un valore complessivo di 500mila euro, un altro relativo alla Tasi per 40mila euro e uno per la Tari pari a 60mila euro. Pochi giorni fa, invece, il Comune ha dovuto emettere un altro atto, sempre con determina dirigenziale, dopo aver rilevato l’emissione di ulteriori avvisi di accertamento.

Questo ha comportato un aggiornamento, al rialzo ovviamento, delle entrate previste nel corso del 2023 in termini di riscossione delle somme non versate dai cittadini, portando il totale del “buco“ dell’Imu a 700mila euro, della Tasi a 100mila euro e della Tari a 150mila euro. Un aggiornamento necessario anche per far quadrare i conti nelle voci che compongono il bilancio triennale 2023-2025 approvato in consiglio comunale. La lotta all’evasione, come detto, è già partita con l’invio ai diretti interessati dei solleciti di pagamento, sebbene al quartier generale di piazza Matteotti ci sia un certo ottimismo. Dal “palazzo“ spiegano infatti che il milione di euro mancante non è una novità e che alla fine la percentuale di riscossione è sempre risultata molto alta, fino ad incassare circa il 90% del totale degli importi da riscuotere.

Sempre a proposito di tasse, per il 2023 quella sui rifiuti subirà delle lievi modifiche al ribasso sia per le famiglie che per le imprese. Dovendo il Comune per legge riapprovare il tariffario entro fine maggio, ma con l’amministrazione in decadenza tra pochi giorni, è stato necessario convocare un ultimo consiglio comunale a chiusura definitiva del mandato 2018-2023. La seduta è stata fissata per il 10 maggio alle 20.30 in sala consiliare e avrà infatti come unico argomento all’ordine del giorno l’approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti per il 2023. Quanto al gettito, nella delibera approvata nei giorni scorsi dalla giunta è stata prevista una somme di oltre 7.9 milioni di euro. In soldoni, infine, le famiglie composte da una sola persona pagheranno una quota fissa annua di 1.13 euro a metro quadro e una quota variabile annua di 89.83 euro, importi che per i nuclei numerosi arriveranno, rispettivamente, fino a 1.62 e 305.41 euro l’anno.