Abusi edilizi in aumento. Verrà superata quota 40. Portici e camini nel mirino

Vengono scovati in vari modi, dalla collina al mare passando per l’entroterra. Il più delle volte la scoperta è frutto dell’azione congiunta tra l’ufficio edilizia del Comune e la polizia municipale. Ma può essere anche il seguito di esposti, segnalazioni e spifferate. Oppure sono le pattuglie che si accorgono dell’abuso edilizio in corso o già realizzato. Fino alle deleghe che arrivano direttamente dalla Procura di Lucca a seguito sempre di esposti. Al di là delle cause, l’effetto è uno solo: gli abusi vengono commessi in numero sempre maggiore. Se nel 2022 i rapporti di infrazione edilizia sono arrivati a quota 32 (in media 2,6 al mese), al 25 ottobre di quest’anno la cifra è già salita a 35 (media 3,5) e ciò significa che mantenendo questo trend l’anno chiuderà a quota 42. Il caso più eclatante lo avevamo riportato giorni fa con lo stop alla ristrutturazione di un capannone artigianale al Baccatoio per un manufatto non regolare.

Nella rete dei controlli c’è finita anche la Salt a causa di una rete di recinzione – il Comune ha poi emesso un’ordinanza di sospensione – realizzata tra il cavalcavia di via Pisanica e via Unità d’Italia, lato monti. Più in generale, le infrazioni riscontrate riguardano canne fumarie, manufatti o prefabbricati ad uso magazzino, l’ampliamento di un portico, modifiche prospettiche per ricavare un vano, tettoie, volumi aggiuntivi, platee in cemento e così via. "I ’furbetti’ ci sono sempre, anzi aumentano – dice l’assessore all’edilizia Ermanno Sorbo – senza rendersi conto che in certi casi si va anche sul penale e scatta il deferimento all’autorità giudiziaria. Negli ultimi 3-4 mesi sono stati riscontrati più casi grazie a un aumento dei controlli dopo che emersa la necessità di potenziarli visto il trend in atto". Quando a intervenire è la polizia municipale, inoltre, il modus operandi può essere anche “silenzioso“. La pattuglia vede un cantiere nuovo, prende gli estremi del cartello dei lavori – va esposto per legge – e verifica con l’ufficio edilizia se il contenuto corrisponde a ciò che è stato dichiarato o se invece il cantiere è andato oltre il consentito. Un altro metodo, infine, consiste nel mobilitarsi dopo che l’ufficio edilizia notifica al comando l’archiviazione o il rigetto di una segnalazione certificata di inizio attività (Scia) o di una sanatoria: se gli agenti rilevano che i lavori persistono scatta il rapporto di infrazione.