Abitanti recuperano l’antico lavatoio

Bel gesto di comunità quello degli abitanti di Fibbialla, che nei giorni scorsi si sono rimboccati le maniche per ripulire e far tornare a splendere il lavatoio del paese. "Grazie a chi vive la comunità come una missione e con grande senso di appartenenza, pronto a mettersi in gioco e a disposizione per il bene di tutti – il ringraziamento del sindaco Marcello Pierucci –; il Comune non riesce ad arrivare dappertutto, ma sarà sempre vicino e riconoscente a queste iniziative".