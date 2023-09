Abitanti preoccupati. Incontro con la ditta

La ditta incaricata dalla Provincia di realizzare il polo scolastico “Don Lazzeri-Stagi“ si è detta disponibile a incontrare i residenti della Torraccia. Quest’ultimi, che confinano lato mare con il terreno dello “Stagi“, si erano detti preoccupati per le conseguenze del cantiere, in partenza tra un paio di mesi, in termini di rumori, polveri, aumento della viabilità e rischi idraulici essendo la loro zona più bassa. "Quest’estate – assicura Nicola Conti, vice presidente della Provincia con delega per le scuole della Versilia – ho incontrato la ditta facendo presenti proprio quei problemi: rumori, polveri e un’attenzione alla regimazione delle acque affinché non finiscano di sotto. Mi ero preso l’impegno affinché si rendesse disponibile a incontrare la scuola e i residenti per rispondere alle loro domande: l’incontro si farà".

d.m.