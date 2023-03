"Abbiamo il rimedio contro le aste Col doppio binario e gli atti formali"

di Beppe Nelli Il segretario di presidenza della Camera, l’onorevole Riccardo Zucconi dei Fratelli d’Italia, parteciperà al tavolo interministeriale che deciderà le sorti delle concessioni demaniali investite dalla direttiva Bolkestein: non solo quelle dei bagni. E tiene a precisare una cosa: "In discussione non c’è l’incasso dell’erario, perché i canoni sono fissati dalla legge, e non sono oggetto di rilancio alle eventuali aste". Onorevole, il presidente Mattarella ha messo in preavviso il Governo sul decreto Milleproroghe che sarebbe in conflitto con le sentenze del Consiglio di Stato contro nuovi rinvii delle aste. "La proroga delle concessioni di un anno è una cosa, la proroga della delega al Governo per fare i decreti attuativi non ha contestazioni perché li ha rinviati al 27 luglio anziché il 27 febbraio. Entro il 27 luglio il Governo deve prendere strada maestra per chiudere la questione". Come? "Questi mesi serviranno per fare la benedetta mappatura per vedere se c’è o meno scarsità di risorse spiaggia". È ovvio che non tutti gli ottomila chilometri di costa italiana sono in concessione. Ma in Versilia o in Riviera Romagnola lo trova un tratto di spiaggia non ancora affidato? "La norma della mappatura riguarda il dato nazionale complessivo. E’ posto come requisito dall’articolo 12 della direttiva...