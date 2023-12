"Abbiamo fatto l’impossibile per evitarlo. Organici salvaguardati"

Confessa che avrebbe evitato volentieri l’accorpamento di 15 istituti, ma di fronte alle decisioni del governo e alle sentenze negative dei giudici alzare bandiera bianca è stato inevitabile. Con l’impegno, però, di continuare a lavorare affinché i posti di lavoro non siano scalfiti da alcun taglio. Pensieri e parole dell’assessore regionale all’istruzione Alessandra Nardini (nella foto), in quota Pd, la quale anche ieri ha seguito le vicende legate alla fusione del Don Lazzeri-Stagi di Pietrasanta con il Piaggio di Viareggio a partire dall’anno scolastico 2024-2025. "Abbiamo provato in tutti i modi ad opporci a questo epilogo – ribadisce – vedi i ricorsi al Tar e alla Corte Costituzionale. Purtroppo l’esito non è stato per noi favorevole. Ma non saremmo arrivati a questi punti se non ci fosse stato il decreto interministeriale: sulla scuola pubblica bisogna investire e non tagliare, ma il governo non ha voluto sentire ragioni e ha deciso senza nessun accordo con le regioni, molte delle quali hanno manifestato tutta la loro contrarietà".

Nardini assicura, però, di aver fatto il possibile per limitare il danno. Lo dimostra l’incontro avuto ieri con Anci, Upi, Città metropolitana e i sindacati Cgil, Cisl e Uil. "Tutti hanbo detto di condividere merito e metodo dei criteri scelti per gli accorpamenti – proseghue – stigmatizzando al contempo la scelta del governo. A questo punto è stato meglio poter gestire noi la situazione anziché rischiare tagli indistinti calati dall’alto". Tra i criteri viene citata la decisione di preservare gli istituti che ricadono nelle aree interne, periferiche o ultraperiferiche, cosa che ha scongiurato ulteriori accorpamenti. "Il percorso di concertazione con enti e sindacati, non dovuto ma giusto e doveroso – conclude – ha riguardato anche la richiesta, che ho fatto all’ufficio scolastico regionale, quindi al ministero, di salvaguardare i livelli occupazionali. Un elemento imprescindibile su cui continueremo a lavorare".

d.m.