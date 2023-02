Abbattimento dei tigli lungo il viale Apua Il comitato scrive a Ministero e Soprintendenza

"Distruzione del patrimonio culturale paesaggistico e di

infrastrutture ambientali eco-sistemiche". Non ammette interpretazioni il titolo della missiva che il comitato “Le voci degli alberi“ ha inviato ai ministeri della cultura e dell’ambiente e alla Soprintendenza per protesta contro il progetto di abbattimenti dei tigli sul viale Apua. "Non più tardi di un anno fa – scrivono – insieme alla Soprintendenza riuscimmo ad evitare che

facessero il deserto di piazza XXIV Maggio a Tonfano, anche se riuscirono comunque a far morire 3 palme di oltre 10 metri e 2 lecci di

nuovissimo impianto. Ora, nelle segrete stanze del Comune, si sta smantellando un bene paesaggistico ambientale e culturale vista la volontà di reimpiantare drasticamente il secolare viale Apua. Alcuni alberi hanno più di 100 anni e altri son piantati da pochi lustri. Inoltre un viale alberato di 4 chilometri, che vorrebbero abbattere nel giro di pochi anni, con alberi di dimensioni significative porterebbe a creare un deficit all’assorbimento di anidride carbonica. L’amministrazionee – concludono – dichiara l’abbattimento di 11 alberi pericolosi ma se ne cerca di autorizzare invece

l’abbattimento di centinaia".