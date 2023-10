A Villa Henraux. Manfredi al piano oggi in concerto

Nuovo appuntamento con la musica di alto livello a Villa Henraux, oggi alle 18. Dal commovente stupore del barocco di Domenico Scarlatti, alla romantica passione di Fryedryk Chopin e Franz Liszt. Un programma che offre tre dei più grandi compositori di musica per pianoforte di ogni tempo, tutti caratterizzati da un minimo comun denominatore: l’incessante ricerca della bellezza. Questa è la cifra dell’impegnativo concerto del pianista Lorenzo Manfredi, evento musicale organizzato da Francesco Speroni; il terzo, dopo quello di marzo col soprano Mimma Briganti e il tenore Riccardo Buoncristiani, e quello di aprile col violista della Scala di Milano Duccio Beluffi e il pianista Ferdinando Baroffio. "Dopo due concerti all’insegna della celebrità degli interpreti - spiega Francesco Speroni - stavolta ho voluto dare spazio ad un giovane di straordinario talento. Lorenzo Manfredi mi è stato presentato quest’estate e sono andato ad ascoltarlo assieme al professor Paolo Menichini, storico della musica, da anni mio consulente musicale. Entrambi siamo rimasti molto colpiti dal giovane interprete, il quale suona con una sicurezza davvero rara per la sua età". Il concerto è patrocinato dal Comune e dalla Fondazione Terre Medicee, ha ingresso libero a offerta il cui ricavato sarà interamente destinato alla Pro Loco di Seravezza. L’organizzazione ringrazia il professor Menichini, Gianfranco Bertozzi, la Pro Loco di Seravezza per la logistica e l’organizzazione tecnica, la fotografa Sabina Federigi che cura le immagini di questa serie di concerti.