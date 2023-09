A Villa Bertelli si parla di intellligenza artificiale

Ml for dummies è il primo di una serie dei tre incontri di “Machine learnig ground-up“ a scopo educativo orientati a esplorare i fondamenti dell’intelligenza artificiale, nella fattispecie del machine learning. Si inizia venerdì aalle 17,30 a Villa Bertelli al Forte con la conduzione di Samuele Sabella (nella foto) e Samuele Intaschi, che esploreranno i concetti fondamentali alla base dello sviluppo software, per poi parlare di machine learning. Sarà analizzato che cos’è un linguaggio di programmazione e come si utilizza un classificatore di immagini. "Esploreremo i concetti di base – spiegano – e vedremo alcune applicazioni pratiche, come il riconoscimento facciale, e illustreranno il potenziale di questa tecnologia". Ingresso libero, info allo 0584 787251.