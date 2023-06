A Villa Bertelli lo spettacolo di beneficenza "Solipsismo" con 35 attori disabili e non

A Villa Bertelli va di scena la solidarietà con lo spettacolo di beneficenza “Solipsismo“ a cura di Il Nome della Compagnia, compagine inclusiva composta da ben 35 attori con disabilità (e non). Alla Compagnia collaborano le associazioni Aipd di Pisa e Abc di Forte dei Marmi. L’appuntamento è per stasera alle 21 con alla guida due registi d’eccezione: Lamberto Giannini e Irene Morini della compagnia Mayor Von Frinzius e l’aiutoregista Valentina Pardini. “Solipsismo” è un grido, un tentativo per uscire dalla solitudine, dall’oblio dell’essere che la società ormai ci impone. Ingresso gratuito con offerta libera (per solidarietà), prenotazioni a [email protected] o 0584 787251.