A Villa Bertelli l’arte può salvare il pianeta

Terzo e ultimo incontro con lo storico dell’arte Nicola Bigliardi, che domani alle 17 nel Giardino d’Inverno di Villa Bertelli a Forte dei Marmi, nell’incontro Ice watch come l’arte può salvare il pianeta traccerà il percorso, da Leonardo a Olafur Eliasson, in cui l’arte può andare in aiuto alla terra. I dati sul clima spaventano tutti spiega Bigliardi nella presentazione dell’evento- ma come spesso accade, nelle questioni più rilevanti, i meccanismi politici e socio-culturali possono ostacolare e deviare le direzioni più sensate. E in tutto questo, l’arte dimostra con artisti quali Leonardo, Joseph Beuys, Olafur Eliasson che può, anzi deve, cambiare il mondo e salvare il pianeta. Ingresso libero. Prenotazione 0584 787251.