A Villa Bertelli. Incontro con Elena Pala

La Fondazione Villa Bertelli domani alle 17 nel Giardino d’Inverno a Forte dei Marmi commemora il Giorno del Ricordo con la conferenza dal titolo "La questione del confine orientale 1945-1954" a cura di Elena Pala docente di Storia contemporanea all’Università degli Studi di Milano. Fra i vari temi specifici della commemorazione, la dottoressa Pala tratterà la questione triestina o giuliana, ossia la disputa tra Italia e Jugoslavia sui territori della Venezia Giulia, e in particolare su Trieste e le aree limitrofe, nella parte finale della Seconda guerra mondiale e durante il successivo dopoguerra. La lunga vertenza che, in quel lungo periodo, contrappose Italia e Jugoslavia ed ebbe come oggetto la delimitazione del confine comune dopo gli eventi bellici, durante e dopo i quali le truppe di Tito riuscirono a occupare Fiume, Pola e gran parte dell’Istria.

In quegli anni circa 11 mila italiani vennero barbaramente uccisi in una serie di ritorsioni e processi di “defascistizzazione” e molte delle persone trucidate vennero sepolte nelle foibe, fosse carsiche tipiche della regione Venezia Giulia, dove sono stati poi ritrovati centinaia di corpi. La commemorazione è stata istituita nel 2004 per non dimenticare le vittime innocenti di questa barbarie. L’ingresso alla conferenza è libero. E’ comunque possibile prenotare il posto contattando lo 0584 787251

Red.Viar.