A Villa Bertelli il concerto di Zala e Val Kravos

Zala Kravos e Val Kravos (foto) pianoforte solista e a quattro mani domani alle 17 in concerto nella Sala Ferrario. Evento a cura dell’Associazione Clara Wieck Schumann, direzione artistica del Duo Fini & Giorgini. Zala e Val, fratello e sorella, pianisti di origine slovena, sono residenti in Lussemburgo. Nel 2019 hanno ottenuto il diploma in musica da camera come Duo Pianistico al Conservatorio di Lussemburgo. Nel 2021 hanno registrato in Germania il primo CD per pianoforte a 4 mani che include una composizione scritta dal compositore francese F. Choveaux. Vincitori di premi in concorsi internazionali, hanno all’attivo concerti, come solisti e in duo pianistico, per importanti rassegne in Europa. Prenotazione obbligatoria: 0584.787251, 338.6755186.