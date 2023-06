A Villa Bertelli Genovesi presenta “Oro Puro“

Gradito ritorno per un “profeta in patria” molto apprezzato: lo scrittore fortemarmino Fabio Genovesi, che sabato alle 18 a Villa Bertelli presenterà il suo ultimo libro “Oro puro“ (Mondadori Edizioni). L’evento rientra nel calendario della rassegna “Parliamone in Villa“, presentata dal giornalista Enrico Salvadori.

In questo romanzo, Genovesi non solo ci racconta la navigazione di Cristoforo Colombo, come mai è stato fatto prima, ma ci cala dentro una grande avventura umana, esistenziale e sentimentale. Anche perché, come ha rivelato l’autore, tutto quello che ci cambia la vita arriva per caso, anzi per sbaglio. Gli incontri della rassegna saranno ripresi e presentati in differita da Noi Tv. Per info e prenotazioni 0584.787251.