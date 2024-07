A Villa Bertelli concerto di Ronn Moss, il Ridge di Beautiful

Ronn Moss, lo storico e seducente Ridge Forrester di Beautiful, la serie televisiva americana più̀ conosciuta al mondo, in concerto a Villa Bertelli lunedì prossimo alle 21. Ronn si esibirà in brani internazionali famosissimi e anche in altri, dove canterà in italiano. Ad accompagnarlo, la sua band italiana formata da grandi musicisti (batteria Lele Boria – basso Alex Carreri – tastiere Pino Di Pietro). L’evento è a cura di Laura Tartarelli Contemporary Art. Non tutto il pubblico che da tanti anni segue la soap opera sa che, parallelamente alla sua carriera di attore, l’artista ha un notevole trascorso nel mondo della musica. Una delle sue canzoni con la band Player, "Baby Come Back" è stata negli anni Ottanta per molte settimane al primo posto nelle classifiche americane e mondiali con la sua band, i Player all’inizio degli anni 80. Ronn Moss e i Player sono stati la band di apertura dei concerti di Eric Clapton, degli Heart, di Kenny Loggins e di Gino Vanelli. L’ingresso al concerto è libero. Info e dettagli: 347.8456750 oppure 0584 787251