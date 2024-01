A Viareggio venti di burrasca: "La situazione è drammatica"

VIAREGGIO (Lucca)

Ormai lo chiamano il porto delle sabbie. Ci sono anche le nebbie, ma riguardano la politica. Che a quasi tre mesi dall’inizio dell’emergenza, non ha trovato una soluzione per l’insabbiamento, continuo ma aggravato dalle mareggiate iniziate a novembre. Un peschereccio è finito sulla scogliera e gli altri 38 non possono uscire.

Il porto di Viareggio è governato dalla Regione tramite l’Autorità portuale, ma ovviamente c’è anche la Capitaneria. Sue le ordinanze sulla profondità nell’avanporto: c’è un canale di 4-5 metri tra cumuli sottomarini profondi 160 centimetri, massimo 3 metri. Ma è stretto e contorto. In 300 metri verso piazza Mazzini bisogna virare a destra, a sinistra, destra, sinistra, a diritto e poi a sinistra per prendere il mare aperto. Senza boe segnaletiche, i pescherecci strusciano le chiglie quando va bene.

La draga chiamata dall’Autorità portuale è piccola e non può lavorare col maltempo. E per il maltempo e la rena, da novembre i pescatori viareggini hanno lavorato 6 giorni contro i 28 della marineria livornese. "Gli armatori non sanno come pagare i marinai e i mutui – racconta Alessandra Malfatti al nuovo mercato ittico –. Alla Regione non chiediamo solo il dragaggio, ma anche ristori per gli incassi persi, e la sospensione dei mutui". Oltre a quelli privati, anche l’organizzazione di produttori Cittadella della Pesca, che sta completando il nuovo mercato, è esposta con le banche per 550 mila euro. E i 600 mila euro di contributi promessi non arrivano.

Martedì i pescatori manifesteranno a Firenze in via Cavour: "Abbiamo rinviato la protesta perché in Regione fanno la settimana corta. Non avremmo trovato nessuno". Dopo il sopralluogo e i solleciti della presidente della commissione infrastrutture, Lucia De Robertis, la vicepresidente Stefania Saccardi sta cercando fondi all’interno degli aiuti per l’alluvione, mentre l’assessore Stefano Baccelli si occupa di procurare una draga più potente. "A Baccelli – sottolinea Malfatti – ho detto che sappiamo dove sono le draghe disponibili. Dal Veneto in una settimana ne può arrivare una capace di lavorare anche col maltempo. Ma da due giorni non riceviamo risposte".

Pesa anche la stasi dell’Autorità portuale, paralizzata da precedenti dissensi tra il governatore Eugenio Giani e il sindaco Giorgio Del Ghingaro. Ora è tornato il sereno, eppure manca il segretario nei pieni poteri: c’è ancora il commissario regionale Alessandro Rosselli, che aveva previsto l’appalto per l’escavo massivo a marzo, termine ultimo per non guastare la stagione balneare e le uscite dei mega yacht che cominciano a maggio. Ora infatti arrivano solo scafi di resina per l’allestimento, e pescano non più di 80 centimetri,

Ciò nonostante il segretario della Fiom Cgil Nicola Riva ha lanciato l’allarme: "Prima se ne andranno i pescatori, e poi i cantieri della nautica". Ieri anche i sindacati della Pesca Fai Cisl, Flai Cgil e Uila pesca hanno sollecitato soluzioni. Da un paio d’anni è finanziato con oltre 6 milioni il sabbiodotto, che sposterebbe la rena in mare aperto. Ma il commissario non ha nemmeno finito il progetto. E da sempre la corrente fissa da Piombino al Golfo del Leone trascina detriti che a Viareggio s’accumulano al porto. Gli ambientalisti pisani vorrebbero quelle sabbie, 100 mila metri cubi l’anno, per ripascere il litorale eroso a San Rossore. Ma tutto tace.

Domani tre barchette misureranno i fondali con l’ecoscandaglio. Se possibile, in nottata i pescherecci salperanno in cerca di qualcosa da vendere. Dopotutto, domani è un altro giorno.