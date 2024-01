A Valdicastello la benedizione degli animali

Cani, gatti, cavalli, capre, pappagalli e molte altre specie tornano ad animare la città grazie alla tradizionale “Benedizione degli animali“, giunta alla 43a edizione e promossa in omaggio a Sant’Antonio Abate, protettore degli animali domestici, del bestiame e del lavoro contadino. L’evento, organizzato dal gruppo “Cavalieri Storici“ con il patrocinio del Comune, si terrà domani con la sfilata di cavalli e carrozze (nella foto una passata edizione) in partenza alle 10 da piazza Matteotti. Attraverso le vie Mazzini, Garibaldi e Sarzanese raggiungeranno la pieve dei Ss Giovanni e e Felicita, a Valdicastello, dove alle 11,15 sarà celebrata la messa con la benedizione dei fedeli e degli animali.

Anche per questa edizione il manifesto, che raffigura un bambino davanti al rosone della Pieve con in braccio l’agnello, emblema di pace e speranza e al fianco tanti animali della fattoria, è stato realizzato dal pittore Michele Cosci, figlio d’arte del compianto Romano, al quale l’amministrazione comunale ha dedicato un premio riservato agli studenti del liceo artistico “Stagi”. Per consentire lo svolgimento dell’evento, la polizia municipale ha istituito per domani il divieto di sosta in piazza Matteotti dalle 8,30 fino al termine della manifestazione. Scatterà- inoltre il divieto di sosta in via Valdicastello (lato nord) dall’incrocio con la Sarzanese fino al lavatoio a monte del civico 27 A, mentre sul lato sud la sosta sarà vietata tra la Sarzanese e il primo accesso privato a sinistra. Infine, sempre sul lato sud di via Valdicastello, sarà permessa la sosta in deroga alla segnaletica per garantire un’area di parcheggio ai partecipanti della manifestazione.