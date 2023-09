A tutto sport e musica bandistica La Piccola Atene protagonista

Musica e sport: fine settimana ricco di eventi. Domani grande appuntamento per gli appassionati di atletica leggera: all’impianto polivalente “Falcone e Borsellino” di via Pisanica si disputano i Campionati Regionali Master, con oltre 400 atleti da tutta la Toscana. Inizio gare alle 15,20 con l’ultimo start (per i 3000 siepi, validi anche per il Campionato Toscano Juniores) in programma alle 19,40. La manifestazione si concluderà domenica con inizio alle 15,30 dalla “gabbia” dei lanci (martello e peso), a chiudere la 3 chilometri di marcia, con partenza alle 19,40.

Ancora domenica musica protagonista con “Pietrabanda”, la rassegna bandistica organizzata dalla Filarmonica di Capezzano Monte che, insieme al Corpo Musicale “Giacomo Puccini” di Vezzano Ligure, dalle 17 sfilerà per le vie del centro con un’esibizione in piazza Duomo; la sera, alle 21,15, le due filarmoniche si riuniranno in piazza XXIV Maggio a Tonfano per un secondo, suggestivo momento musicale.