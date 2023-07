A tutta musica Sotto le stelle con grandi big

PIETRASANTA

Prosegue senza sosta e all’insegna del motto “Prima la Musica” la 17esima edizione del Festival internazionale di musica “Pietrasanta in Concerto”, ideato e diretto da Michael Guttman che ogni sera fino al 30 luglio, proporrà concerti di altissimo livello con big della musica classica.

Le prossime due serate, oggi e domani, nel Chiostro di Sant’Agostino, alle 21.15 saranno dedicate alla bellezza del violoncello sulle note di Tchaikovsky e al legame musicale tra Francia e Spagna domani.

“Tutto Tchaikovsky, la bellezza del violoncello” con David Geringas, Jing Zhao e la Brussels Chamber Orchestra oggi alle

21.15 Chiostro di Sant’Agostino. Attraverso le esibizioni di due star internazionali del violoncello, il concerto dipana tutta l’espressività e la versatilità di questo affascinante strumento: David Geringas, musicista tra i più influenti del nostro tempo considerato un autentico ponte tra la tradizione violoncellistica est- europea e occidentale che per la prima volta si esibirà al festival e Jing Zhao, beniamina del pubblico di Pietrasanta, considerata una degli artisti più promettenti in carriera a livello internazionale per la sua innata musicalità e virtuosismo.

Domani sempre alle 21.15 stessa location invece la musica sarà dedicata a“Francia e Spagna, il legame musicale” con Frank Braley, Michael Guttman, Anna Agafia Egholm, Lise Berthaud e Jing Zhao alle 21.15 Chiostro di Sant’Agostino. un programma che indaga le espressioni musicali di questi due grandi paesi attraverso le più belle pagine di musica scritte dai loro maggiori esponenti della composizione, il francese Gabriel Faurè e gli spagnoli Joaquin Turina e Enrique Granados.