A tutta musica. Esce Cape Town di Matteo Cima

VIAREGGIO

Un primo singolo per lanciare un album che profuma di esotico e di avventura. Il cantante viareggino Matteo Cima (foto) che fa parte degli artisti più conosciuti del gruppo delle nuove leve della canzone carnevalesca, lancia in radio da lunedì “Cape Town“. Il nuovo singolo fa parte dell’album “Viaggi“ che uscirà, invece, il prossimo 27 ottobre.

“Viaggi“ che parte dalla storia di Nelson Mandela, dal quartiere di Bo Kaap e le sue spiagge, è una raccolta di emozioni vissute e tradotte in melodie semplici. Melodie anche orecchiabili che regalano una forte carica positiva.

A far da filo conduttore al brano Matteo Cima ha scelto di mettere i sentimenti positivi, come il più classico e il più coinvolgente che è l’amore. Ma l’autore fa anche riferimento alla cultura e alle tradizioni che caratterizzano i luoghi che lo hanno colpito. Matteo Cima prende per mano gli ascoltatori e li conduce e li guidarli in undici luoghi che sono rimasti nel suo cuore. Un viaggio nelle emozioni. Emozioni e stati d’animo che diventano musica e parole.

Undici luoghi, diversi tra loro, che vanno dalla magia dell’Africa fino all’Europa passando per il Sud- Est asiatico.

Luoghi e paesaggi che altro non sono che pezzi di vita e racconti donati donati a chi ascolterà la musica e apprezzerà il singolo e l’album.

Sergio Iacopetti