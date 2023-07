A tutta musica e comicità Cartellone con tante stelle per animare il centro

Nel centro storico un cartellone di alta qualità per lasciarsi trasportare dalla bellezza della musica e dalla frenesia della comicità: ‘Camaiore Estate’ con 13 serate animerà Piazza XXIX Maggio, ospiterà grandi artisti passando da profondi momenti di introspezione ad attimi di leggerezza. "L’estate 2023 rappresenta una nuova pagina della promozione del centro completamente diversa da ciò che si è visto negli ultimi anni – commentano l’assessore alla Cultura Claudia Larini e il vicesindaco e assessore al turismo Andrea Favilla - Da diverso tempo Camaiore non accoglie una rassegna di concerti vera e propria: quest’anno abbiamo voluto scommettere su questo format, con la sicurezza che la musica rappresenta una nostra cifra distintiva e un potente strumento aggregativo". Dal 21 luglio al 10 agosto gli show serali di Camaiore d’Altri Tempi – Follie di Ferragosto (11-15 agosto): dalle cover band di Mina e dei Pink Floyd all’omaggio alla musica degli anni 60, 70 e 80, fino al gran concerto della Filarmonica Puccini. A luglio si comincia con Radio 105 venerdi 21 tra dj set e gags, Beppe Dati il 23 con ‘Sogni’, una serata di comicità il 25 con Alessandro Paci ed altri fino allo show di Eugenio Finardi il 27 luglio, Daniele Barsotti l’indomani e Jack pazzia e amore di Diego Mecchi il 29 luglio. Agosto vedrà esibirsi dal 1 al 10 i musici di Guccini, Manuela Bollani, Peppe Servillo, i New Trolls, la nota Bollani, Francesco Baccini, Michela Lombardi fino alla Roxy Bar Band la sera di San Lorenzo.

Isabella Piaceri