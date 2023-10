A tu per tu con i ladri. Svaligiato il Quilghini: "Li ho sentiti entrare nel cuore della notte"

Tentativo di furto in piena notte al bagno Quilghini, in Passeggiata. Tre giovanissimi, tutti residenti a Lucca, si sono introdotti nella notte tra giovedì e venerdì all’interno dello stabilimento per rubare degli alcolici. Ma il pronto intervento della volante del commissariato di Viareggio ha permesso di bloccarli prima che potessero filarsela. Al momento i tre ragazzi – D.X., 18enne, D.V.V., 20enne e P.M.N., 20enne – sono indagati in stato di libertà per furto aggravato in concorso. Gli agenti hanno constatato che i tre, in precedenza, avevano forzato e rovistato nelle cabine del bagno, i cui titolari la mattina successiva hanno sporto denuncia alla questura di Firenze.

Ad accorgersi dei ladri è stata la figlia di una delle tre titolari, nipote dello storico proprietario Quilghini, che proprio nella notte tra giovedì e venerdì era a dormire allo stabilimento. "Ho sentito dei passi – racconta – e in un primo momento ho pensato che fosse qualcuno che, tornando dal mare, non riusciva a trovare l’uscita. Succede sempre, soprattutto d’estate. Erano circa le due e mezzo di notte, e quando ho sentito le voci e lo schianto della finestra che avevano divelto mi sono accorta che stavano entrando, non uscendo".

Per fortuna, i tre ragazzi pensavano di essere soli. "Si sono concentrati verso la zona del bar e della direzione. Il bagno è chiuso, non hanno trovato quasi niente. E onestamente non riesco a spiegarmi il perché di questa bravata. Capisco che la situazione oggi non sia serena e che qualcuno possa essere spinto dalla disperazione: ma qui si tratta di tre ragazzi giovanissimi che si sono esposti per qualche prosecco e dei brick di tè al limone".

La donna, comprensibilmente, non è uscita dalla sua camera. Ha subito allertato la polizia. "C’era solo un muro a dividerci e non sapevo se potessero avere con sé delle armi – continua –; avevo paura, ma l’adrenalina mi ha dato la lucidità per fare la cosa giusta. Ho chiamato le forze dell’ordine e ho spiegato loro con precisione da dove entrare. In un paio di minuti la volante è arrivata, appoggiata da un’auto dei carabinieri, e i ragazzi sono stati presi. Mi hanno detto che si tratta di ragazzini".

Oltre alla tempestività dell’intervento, la sventurata vittima del furto elogia la professionalità delle forze dell’ordine: "Sono rimasti al telefono con me per tutto il tempo – spiega – e una volta concluso l’intervento, alle luci dell’alba, mi hanno riaccompagnata a casa e prima di lasciarmi sola hanno fatto un’ultima ispezione dello stabilimento per assicurarsi che non ci fosse nessuno. Per questo li ringrazio".

I danni, al momento, non sono stati quantificati. "Abbiamo attivato l’assicurazione e dovranno venire a fare un sopralluogo. Alcune bottiglie si sono rotte quando i ragazzi si sono accorti di essere stati beccati. E al di là di qualche danno, non hanno trovato molto. Nelle cabine e nei vagoni c’è soltanto il materiale dello stabilimento stipato. Paura? Sì, certo che ho avuto paura. Ancora oggi mi sento un po’ scossa. Ma ripeto: l’adrenalina mi ha aiutato a mantenere la lucidità. E per fortuna non avevo con me i miei bambini, altrimenti sarei andata nel panico".