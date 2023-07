"A Tavola sulla Spiaggia" stupisce Piatti e personaggi alla kermesse

Lo chic cooking torna in scena. La 31° edizione di A Tavola sulla spiaggia ha regalato ancora una volta sapori, ricette, personaggi e la piacevole sfida per rispolverare la tradizione da servire in vacanza. Gianni Mercatali è ideatore e regista della kermesse che si è consumata in Capannina, di fronte ad un parterre di giurati (anche stellati) capitanato da Gianfranco Vissani affiancato dall’attore Luca Calvani che ha condito di gag la sfilata dei concorrenti condotta da Annamaria Tossani. Piatti da buongustai la torta di nonna Maria di Barbara Birindella e Alessia Grassi, il vulcano di alici di Ilaria Lotti, La mousse di prosciutto di Orazio Guerra, la pasta fredda di Diego Bosoni e Caterina Genovesi, le melanzane alla parmigiana di Carolina Spinelli, il manicaretto tutto caraibico dell’attrice Iris Peynado, il tonno tonnato di Carlo Nesi, il tonno coi nervetti di Matilde Sarti, il Bagiolo di Romina Marovelli e i dessert di Maria Sole Ambrosi de Vilelli e di Fausto Barbini. La premiazione il 9 luglio alle 18 in Capannina. E per il 2024 una novità non da poco: "A tavola sulla spiaggia" rimetterà in gara i vincitori delle precedenti edizioni.

Fra.Na.