A Sud di Gaber Le sue canzoni Il plauso a Zero

Omaggi a Zero, Negroamaro, Gaber e Pink Floyd. Rock, revival, punk, swing, jam session... Si parte stasera al Cro di Pietrasanta con “A sud di Gaber” con Giulio D’Agnello e i musicisti del Gruppo Mediterraneo (foto) per un omaggio al Signor G. con la selezione delle più belle canzoni scritte da lui e da Sandro Luporini, viareggino. Stasera al Fanatiko in Passeggiata pop rock della Crazy Band dà inizio al weekend che proseguirà domani con la musica dei Pink Floyd, sabato Paul Moss, chitarrista, domenica finale con la cover band dei Negroamaro. Stasera al Corsaro Rosso al Vialone duo garage-fuzz-noise Animaux Formidables. Stasera karaoke con Maurizio in consolle al Veliero con bis domani al Tacabanda, sulla Marina di Torre del Lago, e sabato al Patabar al Varignano. Domani al Garnish all’ombra della Torre Matilde i Mood Sound. Al Villa Tarabuso a Montramito party anni ‘60 con Last Minute Dirty Band. Al Sakay a Lido Marco Rivals Blues Quartet. Al Twiga a Fiumetto venerdì con Ristori e la band The Portofinos. Sabato al Sakay a Lido jam session blues. Al Bar Centro a Piano di Conca evento per i sorcini con i Pianeta Zero e voce di Federico Cammarata, fondatore della band e cantante professionista. Al Twiga il “Dinner show” Rudy Smaila, cantante e attore figlio di Umberto, concerto-tuffo nel passato più che mai contemporaneo. Al Vegas al Vialone doppio live con gli Acid Braines e i Silumana. Al Bagno Calafuria a Lido pianobar di Roby che replicherà domenica A Casa Mia a Viareggio. Domenica aperitivo jazz e jam session al Villa Tarabuso e I De la Tour starlight trio al Sushi jazz a Pietrasanta.

Dario Pecchia