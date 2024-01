A Strettoia emergenza furti infinita. Casa svaligiata e colpi sventati

Un’abitazione svaligiata in pieno giorno a Cerro Grosso, altri colpi tentati ma fortunatamente falliti a Monte di Ripa, avvistamenti di auto e persone sospette di giorno e di sera. A Strettoia chiudere occhio per un sano e spensierato riposo, oppure uscire di casa senza patemi, sta diventando sempre più complicato a causa di un’emergenza furti che non ne vuole sapere di fermarsi. Tutto questo mentre le forze dell’ordine, proprio in seguito alle denunce ricevute, da giorni stanno intensificando la loro presenza con più pattugliamenti e posti di blocco.

L’episodio in via Cerro Grosso è avvenuto addirittura alle 10 del mattino, con i ladri probabilmente aiutati dal fatto che si tratta di zone poco antropizzate, cioè scarsamente popolate, il che rende più facile nascondersi tra la boscaglia specie dopo l’imbrunire. Sconvolti i proprietari dopo la brutta scoperta, ma un grande spavento lo hanno avuto anche i residenti che solo all’ultimo hanno sventato un furto in via della Resistenza, a Monte di Ripa, come già avvenuto una settimana fa. "Anche in questi ultimi giorni – interviene Mirco Baldi, referente del gruppo sicurezza ’Controllo del vicinato’ di Strettoia – ci sono stati avvistamenti e furti in tutta la frazione. La cosa inizia a far paura ma genera anche rabbia nella popolazione. Sembra che questi girino indisturbati e con molta padronanza dei luoghi aperti, più che le strade. Di certo la presenza delle forze dell’ordine non li ha scoraggiati. In ogni modo ci vorrebbero agenti in borghese, senza lampeggianti accesi, per poterli beccare: la gente è esasperata e impaurita – conclude – bisogna trovare il modo di acciuffarli perché di questo passo qualcuno si farà male. Il nostro gruppo cresce e questo è il termometro della paura".