A Strettoia e Valdicastello stasera il rito del “Corpus domini“

Lumini alle finestre, musica solenne e tanta partecipazione. Sono gli ingredienti della celebrazione del “Corpus domini“ che come ogni anno tornerà ad animare le frazioni di Strettoia e Valdicastello. L’appuntamento a Strettoia è stato fissato per oggi pomeriggio alle 18 nella chiesa del borgo e prevede sia la messa sia, a seguire, la processione alla presenza dei bambini della prima comunione. Il tracciato sarà quello formato da via Chiesa, piazza don Oscar Perich, via Strettoia e via Amos Paoli. Con l’auspicio, da parte di molti abitanti, che venga recuperata la tradizione dei tappeti di fiori, in disuso ormai da tempo. A Valdicastello invece il “Corpus domini“ è in programma stasera alle 21 lungo l’itinerario che dalla chiesa parrocchiale di San Giuseppe conduce all’antica chiesa di Santa Maria per poi far ritorno alla parrocchia. Per l’occasione parteciperanno anche la banda di Capezzano Pianore e, come a Strettoia, i bambini della prima comunione.