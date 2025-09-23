A Ripa torna lo storico Gioco della Torre

Una Lega di pace e di governo

Una Lega di pace e di governo
23 set 2025
FRANCESCA NAVARI
Cronaca
Appuntamento domenica alle 17 in piazza Europa con tradizione e stand

Sale l’attesa: domenica si rinnova la tradizione del Gioco della Torre organizzato dalla contrada della Lucertola: appuntamento alle 17 in Piazza Europa a Ripa con la partecipazione, in sfida a squadre, di atleti di varia provenienza che si confronteranno in una prova di forza e resistenza dal sapore davvero antico. Spirito sportivo e goliardica competizione, in un contesto storico nel rispetto della tradizione, di un gioco da tramandare dai padri fondatori alle nuove generazioni e per vivere una serata tra storia, bandiere, corteggio storico e amicizia. Il Gioco ha origine dall’impiego della forza umana e animale per far girare le pesanti macine in pietra che servivano alla frantumazione delle olive.

Quelle due mole poste all’esterno dei frantoi divennero col tempo invito alla sfida tra i giovani più prestanti che si distribuivano in equo numero nei due semiassi del palo trasversale e spingevano gli uni nel senso opposto agli altri, costringendo gli avversari a indietreggiare e decretando così la formazione vincitrice.

Oltre alla possibilità di rivivere quella competizione, domenica ci saranno anche stand street food oltre a spazio cocktail bar e fiumi di birra bavarese per condividere un pomeriggio all’insegna del recupero della tradizione e del clima di socializzazione.

