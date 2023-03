A Rimini già attive 400 strutture

RIMINI

E sulle coste bagnate dall’Adriatico come si stanno preparando alla prossima stagione? A Rimini si registra già una crescita delle prenotazioni che a ora è del 15% in più rispetto all’anno scorso nei 400 alberghi che si stima verranno aperti per il periodo pasquale. Oltre alla Pasqua, a fare numero per le presenze sono anche i ponti di primavera, che nel 2023 sono ben posizionati nel calendario e che vedranno l’ospitalità riminese completata con l’apertura degli hotel stagionali. Secondo le stime degli operatori, dunque, le richieste di informazioni e di prenotazioni sono alte e se molti sono in attesa anche delle previsioni meteo per scegliere last minute, in tanti hanno già iniziato a chiedere informazioni. "Come sempre – osserva Valeria Guarisco, direttrice di Visit Rimini – per le vacanze pasquali gli alberghi si riempiono sotto data, il meteo gioca un ruolo molto importante nella scelta della destinazione, quindi l’occupazione definitiva sarà nota più avanti, ma già oggi abbiamo rilevato una percentuale maggiore di richieste e di prime prenotazioni rispetto allo scorso, segno di buone prospettive".