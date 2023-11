A Palazzo Mediceo: l’arte del ritratto

Nuovo pomeriggio creativo a Palazzo Mediceo domani alle 16, con un allettante invito: Mi fai un ritratto?

Attraverso una breve visita guidata alla mostra dedicata a Filadelfo Simi (foto), nelle sale medicee, saranno osservate le proporzioni che regolano i volti ritratti dal pittore. Un punto di partenza per il laboratorio nel quale si proverà a riprodurre alcune delle opere. Il laboratorio, tra gli appuntamenti fissi di Palazzo Mediceo, è adatto a a grandi e piccini e impegna bambini e adulti in una attività divertente e che mette alla prova le capacità, apprendendo preziose nozioni artistiche. Per partecipare all’iniziativa che avrà luogo con un numero minimo di partecipanti è necessaria la prenotazione al numero 349.1803349.