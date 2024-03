A Palazzo Mediceo c’è “Mentinclusive“

A Palazzo Mediceo sabato torna “Mentinclusive. Didattica tra opportunità e diversità“. Il Palazzo, grazie alla Fondazione Terre Medicee, si traformerà in una grande piattaforma di approfondimento e confronto con interventi e laboratori su tematiche relative all’inclusione con un ampliamento degli aspetti che sono stati trattati nella prima edizione. Tra le novità il tema dell’inclusione al contratio, ovvero quando l’inclusione non ha più accezione di positività che riveste solitamente in quanto sinonimo di accoglienza e di attenzione al soggetto più debole, magari perché portatore di disabilità e per problematiche di integrazione. Super ospite Luca Telese (foto). Il corso di formazione è a cura dell’Ordine degli avvocati di Lucca e del Comitato Pari Opportunità.