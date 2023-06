A Massarosa Giovani pianisti in concorso

Quaranta sono i giovani talenti del pianoforte che prenderanno parte alla 13esima edizione del Concorso Pianistico Internazionale Massarosa in programma dal 13 al 17 giugno al Teatro Vittoria Manzoni e organizzato dall’Associazione Musicale Massarosa. Che porterà i partecipanti da Israele a Taiwan, dalla Korea del Nord e a quella del Sud per un giro del mondo legato dalla passione per la musica classica.

A dare ufficialmente il via martedì 13 giugno alle 18 il brindisi di benvenuto con la giuria offerto dalle Cantine Mariani “Il segreto” nella bellissima cornice del Podere Lovolio della Fondazione Pomara Scibetta–Arte Bellezza e Cultura, partner d’eccezione della manifestazione. La Fondazione infatti oltre a sostenere il primo premio (il secondo è sostenuto da Elettoidea ed il terzo dai Lions) ospiterà anche alcuni dei protagonisti negli spazi del Podere. "Siamo contenti di poter dare il nostro contributo ad una manifestazione del genere – commenta Giuseppe Scibetta (nella foto), presidente della Fondazione – ossia un concorso che negli anni ha raggiunto un livello altissimo e che soprattutto da modo ai giovani pianisti di tutto il mondo di esprimersi e confrontarsi".

L’edizione 2023 ha una giuria di altissimo profilo internazionale composta da Fabio Vacchi, presidente, Vovka Ashkenazy, Alvaro Teixiera Lopes, Olivier Gardon, Riccardo Risaliti, che è anche direttore artistico della manifestazione e cittadino onorario di Massarosa, Daniel Rivera, Marco Vincenzi. I govani talenti suoneranno su un meraviglioso Fazioli e le prove saranno in streaming mondiale grazie allo Studio 2R che quest’anno avrà a Massarosa anche una delle sue voci ufficiali l’esperto conduttore Alessandro Tommasi.