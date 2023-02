A marzo ufficio del sindaco al “Lucchesi“

L’ufficio del sindaco, insieme a sala giunta, segreteria del sindaco, ufficio stampa, legale e segretario comunale, sarà tra i primi a traslocare dal municipio di piazza Matteotti per prendere posto all’ex ospedale “Lucchesi“. L’operazione partirà a marzo e coinvolgerà, successivamente, ufficio personale, gare e contratti, protocollo e messi comunali, mentre in piazza Matteotti resteranno Ced, anagrafe e stato civile. "I tempi del trasloco – precisa il sindaco Alberto Giovannetti – non subiranno alcun ritardo: la sostituzione della

guaina impermeabilizzante, sul tetto, non è di natura strutturale e riguarda una parte del secondo piano che, insieme a quello sottostante, non sarà occupato e non rientra in alcuna ipotesi d’uso in questa fase di trasferimento". Quanto al trasloco, i lavori sulla muratura sono terminati da alcune settimane e lo spostamento degli uffici sarà progressivo.