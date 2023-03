A marzo gli ultimi consigli comunali

Marzo sarà l’ultimo mese dedicato ai consigli comunali chiamati a decidere su argomenti di un certo rilievo. Con le elezioni in agenda tra due mesi e mezzo, c’è infatti la necessità di “chiudere“ i lavori dell’assise. Cinque le date prescelte ma non ancora ufficiali: il 10 marzo per il premio intitolato a Romano Cosci e le cittadinanze onorarie a Girolamo Ciulla e Tano Pisano (vedi servizio nella pagina precedente), il

16-17-18 marzo per il piano operativo e a fine marzo per l’assesto di bilancio. A seguire ci sarà il periodo dell’ordinaria amministrazione, salvo la necessità di altri consigli comunali ma per temi di minore importanza.