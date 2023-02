A maggio un evento enogastronomico

Non solo sagre e associazioni di volontariato: anche il Comune avrà il suo evento enograstronomico. L’idea, passata in giunta la scorsa settimana, è maturata "per valorizzare l’identità e le tradizioni del Comune e per richiamare persone sul territorio, al fine di aumentare la competitività turistica nonché per dare un segnale di ripresa per le attività economiche di Massarosa". L’evento sarà strutturato in due momenti separati e si svolgerà in piazza dei Provenzali, nel centro storico. Ogni momento sarà articolato in tre giorni: la prima tranche di appuntamenti si svolgerà nel mese di maggio (dal 26 al 28) e sarà caratterizzata dalla vendita di cibi e bevande locali e regionali; la seconda a luglio (4 e 5), e sarà invece incentrata sulla somministrazione di prodotti di cucina internazionale accompagnati da spettacoli che coinvolgeranno le scuole di ballo locali.