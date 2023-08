A lezione di ambiente Successo Baby watch

Alla Spiaggia dei Bambini si è tenuta la giornata conclusiva del progetto Baby Watch 2023 sulla cultura della sicurezza in mare e che ha visto coinvolti circa 100 piccoli frequentatori del Centro estivo Forte Campus. I ragazzi attraverso queste lezioni hanno acquisito parte delle informazioni necessarie per fare il bagno nella massima sicurezza. Inoltre sono state sviluppate lezioni di cultura nelle arti marinaresche, tramite l’insegnamento dei nodi, la rosa dei venti, ecc. La giornata si è svolta tra dimostrazioni di rianimazione bls sui manichini, lezione di nuoto con tavoletta, uso del bay watch e della tavola Sup Rescue con recupero, dimostrazione di salvataggio con moto d’acqua a cura di Maurizio e Francesco Lari del Bagno Acali. A seguire la dimostrazione di salvataggio da parte della Guardia Costiera con elicottero e l’esibizione della Modovedetta della Capitaneria di Porto. La mattinata è proseguita con la premiazione e consegna di medaglie e attestati ai bambini del centro estivo Forte Campus.