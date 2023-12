A La Coccinella il tempo s’è fermato: "La gente ama ancora il cartaceo". Un racconto lungo mezzo secolo

Quando ha messo piede per la prima volta nell’edicola di famiglia i giornali costavano 80 lire. Erano gli anni ’70 e Piero Pangrani era solo un bambino, ignaro che avrebbe varcato quella soglia fino ad oggi, per un altro mezzo secolo, e che ne avrà ancora per una decina d’anni. Da dietro il bancone de “La Coccinella“, sul lato monti di via Carducci a Fiumetto – per 50 metri, poi inizia Tonfano – ha assistito al mutare dei tempi. Ex pr della Canniccia e autore di tre romanzi, Pangrani ha 57 anni.

Il cuore de “La Coccinella“ è l’edicola: resiste sempre nonostante internet?

"Sì, la gente vuole ancora il cartaceo, settore in ripresa ovunque, anche negli Usa. Soprattutto in estate, quando si lavora venti volte di più a causa di una Marina che in inverno si svuota, i clienti amano comprare sia i giornali locali che quelli della propria città di provenienza. Incluso chi soggiorna in albergo".

Anche perché questo è un pezzo di storia di Fiumetto.

"Nel dopoguerra nacquero quattro fondi: la tabaccheria-edicola di mia nonna Emerenziana Frati, la profumeria ’Gianna’, la corsetteria e ’Bambi giocattoli’. Nel ’97 furono accorpati dai miei genitori in un unico negozio di 80 metri quadri, diventando ’La Coccinella’. Sono titolare dal 2006 e do lavoro a due persone in inverno, che diventano quattro in estate".

Questa è la sua seconda casa.

"Aiutavo i miei genitori vendendo i giornali fuori, seduto a un tavolino. La gente comprava il quotidiano e andava al mare. Negli anni 70 spesso mancavano le monete da 5 e 10 lire: come resto davo i cosiddetti mini-assegni e le caramelle".

Il cliente-tipo?

"Gli adulti vengono per giornali, riviste, profumi, prodotti per l’igiene personale, lotto e scommesse sportive. Le donne per le riviste di moda e gossip. I bambini per i giocattoli e i giornali da colorare".

Come una volta, insomma.

"Pensate che ho clienti che vengono da 50 anni: ancora oggi chiamano affinché metta da parte il giornale per 15-20 giorni per le loro vacanze. Bello vedere anche chi ritorna dopo 20-30 anni, spesso con figli e nipoti. Persone che da giovani venivano per andare a ballare al ’Carillon’, al ’Victoria’ o in ’Canniccia’ per fare poi colazione allo ’Iaba’ o veder sorgere il sole".