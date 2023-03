A Focette è già tempo di movida Pilomat aperti, sfrecciano le auto La Pro loco: "Così non si vive"

Le richieste da sottoporre al Comune erano già tante, ma per la Pro Focette, dopo il weekend appena trascorso, la priorità è diventata un’altra: la quiete pubblica. Sebbene siamo ancora a marzo, la movida ha già cominciato a farsi sentire in alcuni locali notturni della zona. Non solo, l’apertura di pilomat e varchi elettronici della Ztl ha causato un’invasione di macchine che hanno solcato le stradine interne tra rombo di motori e schiamazzi che non hanno fatto chiudere occhio a residenti e villeggianti attirati dalle temperature primaverili degli ultimi giorni. Di tutto questo si parlerà al consiglio direttivo in agenda il 26 marzo alle 10 alla sede della Pro Focette, in via Malta.

Seduta a cui sono stati invitati anche il sindaco Alberto Giovannetti, gli assessori Andrea Cosci (polizia municipale) e Matteo Marcucci (lavori pubblici) e il comandante della polizia municipale Giovanni Fiori. "Ci sono argomenti – spiega il presidente Tino Grittini – che attualmente gravano sulla nostra frazione. Da tempo chiediamo interventi, in primis la sistemazione di cinque varchi elettronici e pilomat costantemente aperti, cosa che consente l’afflusso indiscriminato dei frequentatori delle discoteche e lo sfrecciare delle auto a tutta velocità in via Cavour. Chiediamo inoltre che una telecamera, come da accordi, sia spostata tra via della Libertà e l’Aurelia. Infine va ripristinato l’impianto di addolcimento acqua per l’irrigazione alla scultura ’Nettuno’, operazione per cui abbiamo speso oltre 60mila euro e che merita maggior cura. Idem la pulizia delle opere che si affacciano sul fronte mare, in condizioni impresentabili".

Daniele Masseglia