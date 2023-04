A Cerreta si inaugura la panchina panoramica in ricordo di Venturini

Lunedì alle 11 verrà celebrata da don Roberto una Messa a cui seguirà l’inaugurazione di una grande panchina in marmo posizionata di fronte alla chiesa Cerreta San Nicola, con vista mare ed intitolata “La Terrazza sulla Versilia” in ricordo di Paolo Venturini, infaticabile organizzatore di eventi popolari legati alla tradizione Strettoiese, il quale ha anche scritto un libro su Cerreta raccontandone la sua storia. La chiesa di San Nicola da Tolentino, distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale fu ricostruita nel 1948 di dimensioni ridotte. Disastrata dagli eventi atmosferici, fu poi restaurata grazie all’iniziativa e all’interessamento di un comitato composto oltre che da Venturini, scrittore, recentemente scomparso anche da Mario Iacomini, Rina Bonini, Enrico Biagi, Elia Sacchelli e Salvatore Stanfa. Vi aderirono con entusiasmo anche alcune ditte che fornirono materiale ed istituzioni locali. Presero parte ai lavori ex abitanti di Cerreta e alcuni anche della vicina Strettoia. Dopo 35 anni dall’inaugurazione, la chiesetta è stata riportata all’antico splendore.