A caccia nell’area protetta. Bracconieri in... trappola

Una pericolosa banda di bracconieri è finita nella rete dei carabinieri forestali. L’ottimo risultato è stato raggiunto grazie a una operazione congiunta delle guardie del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli e dei militari dell’Arma, che nei giorni scorsi sono riusciti a debellare una delle bande più attive e pericolose sul territorio protetto.

I bracconieri si muovevano al buio con un’imbarcazione e, partendo dalla sponda destra del Serchio, approdavano a San Rossore, dove si dilettavano a cacciare cinghiali all’interno dell’area protetta, in zone, dunque, in cui l’attività venatoria è vietatissima. Dopo settimane di monitoraggi, indagini e appostamenti, nella notte tra sabato e domenica è scattato l’intervento congiunto con le forze dell’ordine, che ha permesso di fermare, identificare e denunciare i tre individui che compongono la ribattezzata "banda del furgone bianco", e di recuperare armi clandestine, silenziatori, munizioni e visori notturni. Grazie alla successiva perquisizione delle abitazioni, sono stati sequestrati altri materiali illeciti, tra cui una bicicletta usata per il trasporto degli animali abbattuti, l’imbarcazione di cui si servivano, e sono state scoperte le celle frigorifero adibite allo stoccaggio degli animali.

"Ringrazio le nostre guardie e i forestali – commenta il presidente del Parco Lorenzo Bani –: insieme alle altre forze dell’ordine, sono impegnati tutti i giorni pr la protezione ambientale del Parco, un’area di 23mila ettari che rappresenta il cuore verde del nostro territorio. L’azione della scorsa notte è frutto della professionalità, del monitoraggio continuo e della grande conoscenza dei luoghi".

Per quanto riguarda la guardie del Parco, sono intervenuti nell’operazione il comandante Maurizio Balestri e il vicecomandante Luca Baldoni. Maurizio Salvini e Daniele Lucarelli hanno preso parte al blitz in notturna, mentre nelle scorse settimane gli appostamenti sono stati possibili grazie alla collaborazione delle guardie Paolo Salvadori, Maurizio Guerrini, Massimo Montagnani e Roberto Niccoli. Un lavoro di squadra, di concerto con la preziosa attività delle forze dell’ordine, che ha dunque consentito di sgominare una banda che portava avanti un’attività illecita con gravi ripercussioni per la fauna dell’area protetta.

