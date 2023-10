A caccia di un lavoro: la selezione. Oggi il lungo recruiting al Maitò

Boom di curriculum per partecipare al recruiting del Gruppo My Maitó che oggi apre le selezioni per la stagione 2024 nelle proprie strutture storiche: Maitó dal 1960, Maitó Beach a Forte dei Marmi e Maitó Viareggio. Tantissimi sono i profili in ballo, dal bagnino allo chef al magazziniere. Dalle 10 alle 15 le selezioni si svolgeranno nei locali del Maitó Beach Restaurant in viale Achille Franceschi 27 a Forte dei Marmi: la previsione è di circa 20 assunzioni, con la distribuzione di parte del personale presente in altre strutture del gruppo. E già decine e decine sono i curriculum inviati dall’annuncio della selezione. Chi non avesse inviato ancora il curriculum a [email protected] può portarlo comunque direttamente oggi in occasione del colloquio conoscitivo.

La proprietà offre inquadramento come da contratto collettivo di settore, opportunità (per chi viene da fuori Versilia) di vitto ed alloggio in staff house e possibilità di contratto continuativo per l’intero anno sulla base delle performance. Viene richiesta la disponibilità a lavorare su turni e nei weekend e, per i ruoli a contatto con il pubblico, è necessaria una conoscenza fluente della lingua inglese data la nutrita clientela straniera ormai fidelizzata. I profili ricercati sono davvero diversificati in base alla collocazione del personale nelle varie mansioni delle realtà del gruppo. C’è infatti necessità di reclutare maitre di sala, chef de rang e commis de rang, hostesscassiera, barmanbarwoman e commis de bar, responsabile bar, capopartita e commis di cucina, commis di pasticceria, pizzaiolo, bagnino, addettoa alle pulizie-lavapiatti e magazziniere.