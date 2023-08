A caccia di prospettive "Il mondo è cambiato Ma chi vuole trova lavoro"

Nel pieno della stagione, coi turisti che schizzano fuori a grappoli dai treni e che affollano il lungomare come fosse un formicaio, le strutture ricettive lavorano a pieno regime. O quasi. Anche quest’anno, sul mare c’è stata penuria di bagnini. Il primo allarme, a tal riguardo, era stato lanciato dal presidente dei balneari di Marina di Pietrasanta Francesco Verona: era da poco passata la metà di luglio, e Verona lamentava il fatto che, una volta, i giovani non vedessero l’ora di buttarsi nel lavoro stagionale. Mentre oggi, sul piatto della bilancia, finiscono anche giorni liberi, vacanze con gli amici e remunerazione.

Sono cambiati i giovani o è cambiato il mondo del lavoro? La risposta, forse, sta nel mezzo. Una volta, con un lavoro stagionale, si poteva vivacchiare al di sopra della linea di galleggiamento anche d’inverno. Oggi, tra caro vita e altre amenità, non è più possibile. Più che il lavoro stagionale – ché alla fine le mansioni son sempre quelle – a essere cambiata è la percezione del lavoro stagionale. Questo, almeno, è quanto sostiene il presidente dei balneari di Lido Marco Daddio. "Per quel che riguarda la stagione, in questo momento la situazione si è stabilizzata – spiega –; il vero, grande problema è che in questo momento c’è una minore appetibilità per il lavoro di bagnino. Il motivo principale è che il lavoro stagionale non dà le dovute garanzie".

Nello specifico, per "garanzie" Daddio non intende (solo) benefici di natura economica, ma una serie di tutele che permettano di guardare al futuro con maggiore serenità. "Penso soprattutto al credito bancario e ai finanziamenti – sottolinea –; una volta l’offerta era più ampia. Si sta perdendo la cultura stagionale e, in questo senso, mi aspetterei degli aiuti da parte del governo. In un Paese che vive di turismo, bisogna che chi sceglie questa carriera venga tutelato: non solo in busta paga, ma anche nella vita di tutti i giorni. Se non ti danno neanche un finanziamento per comprare una macchina, questo lavoro va bene finché devi pagarti gli studi. Poi perde di appetibilità. Non è più un lavoro su cui costruire. Se non si garantisce una tutela per l’inverno che vada oltre la disoccupazione, al primo lavoro ’fisso’ che trova, lo stagionale se ne andrà".

Nella ristorazione, anche se le cose funzionano in modo diverso, il problema della mancanza di personale poggia sulle medesime cause. E. Fabio Gentili, titolare del Nostromo, in via Coppino, ha trovato la ricetta per non restare col cerino in mano. "Il problema del personale non l’ho mai avuto – racconta –, sono anni che ho gli stessi dipendenti. Nel nostro settore, in questa fase, quel che manca sono le figure professionali. E non è una novità che qualche ristoratore sia a caccia di personale. Ma bisogna mettere tutto sulla bilancia: se si vuole, si trova. E parlo sia da parte nostra, che dal lato dei lavoratori. Chi è in difficoltà, è giusto che venga aiutato. Ma bisogna aver voglia di lavorare, senza affidarsi al Reddito di cittadinanza".

RedViar