79° Anniversario dell'Eccidio di Valpromaro, Il Comitato Paesano commemora le 12 vittime

Ricorre venerdì il 79esimo anniversario dell’eccidio di Valpromaro, tragico evento di rappresaglia nazifascista accaduto tra il 29 e il 30 giugno 1944 nel borgo di Valpromaro, diviso tra Camaiore e Massarosa. Il tremendo episodio, che diede inizio all’estate del terrore e dello sfollamento del paese, vide l’uccisione di 12 uomini di età compresa tra i 17 e i 52 anni e provenienti da diverse località della Versilia,: Valpromaro, Gombitelli, Camaiore, Massarosa, Valdicastello Carducci, Torre del Lago e Viareggio.

"Una ferita della storia aperta e impressa nella memoria viva dei pochi anziani rimasti in vita", spiega il Comitato paesano di Valpromaro, che organizza la commemorazione. Si parte alle 12,15 con i rintocchi del campanile all’ora dell’eccidio. Poi, in serata, a partire dalle 21 partirà il Corteo della Memoria, con partenza in localitù Le Gavine e arrivo sul lugo dell’eccidio, lungo la strada per Migliano. E domenica mattina, alle 9,30, si terrà una messa in suffragio dei caduti. Inoltre, nelle sere tra il 29 giuglio e il 2 luglio, sul fianco della chiesa saranno proiettati i "Volti Perduti" delle dodici vittime.

E proprio sul tema dei Volti Perduti si concentra l’operato del Comitato paesano. "Allo scopo di rafforzare il senso della memoria e del ricordo, abbiamo lanciato l’iniziativa ’Volti Perduti’, allo scopo di riallacciare i rapporti e relazioni con i discendenti delle vittime: uomini e famiglie in molti casi soltanto accidentalmente coinvolti nella tragedia, ma con storie di vita di altre parti del territorio. Alcune delle famiglie così rintracciate – spiega ancora il Comitato – parteciperanno alle celebrazioni".

RedViar