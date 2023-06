4a edizione di "La Vita è una bella festa" all'ex Ospedale Psichiatrico di Maggiano

Stasera all’ex Ospedale Psichiatrico a Maggiano è in programma una serata dedicata alla raccolta fondi per il recupero della struttura. La Fondazione Tobino-ETS e altre associazioni hanno organizzato infatti la 4a edizione di “La Vita è una bella festa“. Il programma prevede alle 16 “Sorella Follia”, visita guidata (percorso storico dell’ex manicomio), alle 18 l’introduzione del professor Enrico Marchi su “Arte, follia e benessere psicosociale“. Seguirà lo spettacolo di e con Elisabetta Salvatori “Delicato come una farfalla e fiero come un aquila” ispirato all pittore Ligabue. Per finire cena con musica del Maestro Alberto Bologni. Info allo 0583.327243.