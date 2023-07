47enne Finisce ai Domiciliari per Atti Persecutori nei Confronti della Ex Moglie e Figlio

È accusato di aver ripetutamente compiuto atti persecutori nei confronti della ex moglie e di suo figlio, per questo è finito ai domiciliari.

I carabinieri della stazione di

Camaiore, a seguito di indagini di polizia giudiziaria svolte nel tempo, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di arresti domiciliari emessa dal Gip di Lucca, su richiesta della stessa Procura, nei confronti di un 47enne, italiano, accusato di aver ripetutamente compiuto atti persecutori nei confronti della ex moglie e di suo figlio. Una situazione che aveva letteralmente esasperato la donna tanto da decidere di rivolgersi – disperata – alle forze dell’ordine per raccontare la serie di episodi consumati in famiglia. L’attività d’indagine condotta dai militari, partita appunto dalla denuncia resa dalla parte offesa, spiegano gli investigatori in una nota, ha permesso di costruire un solido quadro probatorio a carico dell’indagato, il quale, avrebbe posto in essere nei confronti della donna e del figlio plurime condotte di natura molesta e vessatoria.