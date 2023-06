37° Regatalonga a Viareggio, Veleggiata "per non dimenticare" le vittime del 2009

C’è grande attesa per la 37° Regatalonga, la Veleggiata "per non dimenticare le vittime del 29 giugno 2009" in programma domani, nelle acque antistanti il litorale fra Viareggio e Forte dei Marmi. Organizzata dal Club Nautico Versilia e dalla Lega Navale Italiana di Viareggio con la collaborazione de “Il Mondo che vorrei Onlus”.

La manifestazione, il cui ricavato sarà devoluto come sempre alla raccolta fondi in memoria delle vittime della strage ferroviaria, sarà aperta a tutti i tipi di imbarcazioni a vela che verranno suddivise in due flotte. I concorrenti potranno decidere se partecipare alla veleggiata “tradizionale a vele bianche” a carattere ludico aggregativo (Flotta A) o alla “veleggiata con Rating FIV e vele storiche” (Flotta B) disputata con tempi compensati. Il percorso si snoderà dalla linea di partenza di Viareggio, fino al traverso del pontile di Forte dei Marmi e ritorno, per un totale di circa 11 miglia. Il tempo massimo è di 4 ore e 30 minuti.