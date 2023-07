33enne e 45enne Arrestati per Violazione Divieto Avvicinamento a Donne Vittime di Violenza

Hanno violato il divieto di avvicinamento alla casa familiare, e per questo un 33enne e un 45enne sono stati arrestati dai carabinieri.

Due storie diverse, ma con lo stesso comune denominatore: la violenza sulle donne. Una madre e una campagna. È per questo, per proteggere le donne dagli abusi, che l’autorità giudiziaria aveva disposto il divieto di avvicinamento. Per il 33enne era scattato a seguito di un’aggressione contro la madre, che la donna aveva denunciato. Bersaglio del 45enne, invece, era la compagna di vita. Due storie complesse, purtroppo ancora troppo comuni. Segnate dalla paura, dalla prevaricazione e dalla violenza. Storie unite anche dalla volontà di liberarsene. Durante i controlli i carabinieri hanno appurato che i due uomini avevano violato il provvedimento di avvicinamento, trovati nei pressi delle abitazioni delle donne. Così l’autorità giudiziaria ha disposto l’arresto, e su disposizione del giudice per le indagini preliminari entrambi gli uomini sono stati sottoposti ai domiciliari presso i rispettivi domicili.