32enne camaiorese multato di 6.000 € per guida senza patente e assicurazione

Seimila euro di multa al termine di una ’caccia’ durata mesi. Ha dell’incredibile la vicenda che ha coinvolto il personale della polizia municipale e un 32enne camaiorese. L’uomo, da diversi mesi, girava in scooter per le vie di Camaiore senza assicurazione. Puntualmente, veniva pizzicato dalle telecamere intelligenti piazzate lungo le strade, quelle in grado di leggere le targhe e verificare in tempo reale se i mezzi che circolano sono in regola o meno. Alla fine, i vigili guidati dal comandante Claudio Barsuglia hanno deciso di provare a intercettarlo.

C’è voluto del tempo, ma alla fine, due giorni fa, il 32enne è stato fermato. "Dopo qualche mese di appostamenti – spiega il comandante Barsuglia – la pattuglia agli ordini della coordinatrice Patrizia Ricci è riuscita a intercettarlo e fermato". A quel punto, sono scattati i controlli di rito: "Una volta fermato, oltre alla mancanza dell’assicurazione e della revisione – spiega ancora Barsuglia – il personale operante ha accertato che il conducente, A.G. nato nel 1991 a Camaiore, era stato oggetto di revoca della patente".

Insomma: niente revisione del mezzo, niente assicurazione. E soprattutto, il fatto che guidasse senza averne il titolo. Fatte le dovute somme, al conducente è stata applicata una sanzione da ben 6mila euro: 5mila per la guida con la patente revocata e altri mille per la mancanza della revisione e dell’assicuazione. Inoltre, nei suoi confronti è scattato il sequestro dello scooter.

"Ancora una volta, il mio personale ha dimostrato sul campo la professionalità e la capacità operativa – commenta Barsuglia –, grazie alle quali è stato fermato un veicolo potenzialmente pericoloso. A loro i complimenti miei e dell’amministrazione comunale".