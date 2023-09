25° anniversario di Suor Sirlene a Viareggiofestagrande

VIAREGGIO

Festa grande venerdì prossimo, 8 settembre al Santuario della SS. Annunziata, non solo per la ricorrenza della nascita della Beata Vergine,ma anche per il 25° anno di consacrazione religiosa di suor Sirlene Gracas Simoes delle Apostole del Sacro Cuore di Gesù. Questa suora di nazionalità brasiliana – è infatti nata il 18 maggio 1974 a Sao Paolo – è svolge il suo servizio al convento viareggino della Congregazione adiacente al Santuario. La data della sua ptima professione religiosa risale al 18 gennaio 1998.

Suor Sirlene è giunta a Viareggio il 30 settembre 2022 entrando a far parte della comunità unendosi ad altre due consorelle già presenti. Molteplici sono le attività che svolge, soprattutto all’Ospedale Versilia dove opera nel servizio della Pastorale della Sanità, nell’assistenza religiosa con la visita, la vicinanza, la somministrazione dei sacramenti ai malati, nonchè alla disposizione del personale dell’ospedale. Senza dimenticare che è pure catechista nella parrocchia di San’Antonio, oltre che partecipare al centro per l’ascolto del Vangelo. Un’intensa attività, dunque, a favore del prossimo che l’ha subito resa indispensabile anche nell’aiutare i poveri, cui dedica il tempo che le rimane libero dalle altre occupazioni. Per questo venerdì sera, dopo i festeggiamenti per la ricorrenza della Natività della beasta Vergine, alle 21.15 nel Santuario della SS. Annunziata si svolgerà un concerto della Corale “Giacomo Puccini” diretta dal maestro Marco Trasatti con al piano il maestro Roberto Baccelli.

Mario Pellegrini