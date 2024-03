Vendevano alcolici ai minorenni: attività chiusa a Viareggio

Viareggio, 6 marzo 2024 - Vendevano alcolici ai minorenni, lo facevano liberamente e i ragazzi sapevano che non veniva richiesto loro nessun documento d'identità. Ma ci ha pensato la Polizia di Stato a mettere la parola fine a questa attività illecita, indagando in stato di libertà il titolare dell'esercizio commerciale di Viareggio e un suo dipendente per somministrazione di alcolici a minori di 16 anni.

I poliziotti del commissariato di Viareggio avevano ricevuto varie segnalazioni di quanto accadeva in quel negozio. Una storia che è finita con una denuncia a C.C. 35enne italiano, proprietario dell'esercizio commerciale in questione nel centro di Viareggio. È stato denunciato anche il suo dipendente P.H. 31enne di origine nigeriana, per aver somministrato alcolici a minorenni.

Gli agenti della Squadra anticrimine e dell’ufficio controllo del territorio del commissariato, dopo aver ricevuto alcune segnalazioni, hanno effettuato un’attività investigativa su un esercizio commerciale del centro di Viareggio, culminata il 24 febbraio scorso, data dell’ultimo corso mascherato di Carnevale.

I poliziotti hanno accertato che interi gruppi di ragazzi minorenni si ritrovavano, prima e durante i corsi mascherati, nei pressi dell’esercizio commerciale, dal momento che gli era permesso acquistare alcolici e superalcolici senza alcuna verifica. Gli agenti hanno dunque proceduto all’identificazione del responsabile del punto vendita e del dipendente, che sono stati indagati in stato di libertà per la somministrazione di alcolici ai minori. Le verifiche e la constatazione dei fatti è stata inoltrata agli uffici competenti del Comune di Viareggio che a loro volta hanno ordinato la chiusura immediata dell’attività.