Botte e calci alla compagna: il figlioletto terrorizzato chiama il 112 e salva la madre

Foligno, 14 maggio 2024 - La casa come una prigione e una trappola pericolosa, a volte mortale. Le statistiche e la cronaca quotidiana lo raccontano puntualmente. Botte, lame, piombo: sono proprio le pareti domestiche a essere testimoni di abusi e violenze nei confronti delle donne, per mano dei loro carnefici.

Anche in Umbria la lista degli episodi di violenza si allunga. Di recente una giovane mamma è finita in ospedale. Lui, quasi sempre ubriaco, torna a casa e la picchia ossessionato dalla gelosia e dalla mania del controllo Ma non è la prima volta. La poveretta più di una volta è stata vittima della furia dell'uomo, un albanese di 30 anni, stabilitosi con la famiglia a Foligno. Stavolta però interviene il figlioletto della coppia: è un ragazzino di 9 anni ed è stanco di assistere a quelle scene. A salvare la mamma dalla brutale aggressione è stato proprio lui. Ha chiamato il 112 e fatto arrivare in casa le forze dell’ordine.

La donna portata in Pronto soccorso è stata sottoposta a tutti gli accertamenti diagnostici ed è poi stata dimessa con una prognosi di 21 giorni. A carico dello straniero è scattato il braccialetto elettronico e il divieto di avvicinamento alla compagna e al minore.

Secondo quanto riferiscono i Carabinieri, la donna sarebbe stata picchiata con calci e pugni, strattonata, afferrata per il collo e infine presa per i capelli e trascinata per casa. Le urla della mamma sottoposta a violenze fisiche hanno terrorizzato il bimbo, che ha composto il 112 e raccontato cosa stesse accadendo in casa, ponendo di fatto fine ai maltrattamenti.